PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2026.

Salzgitter (ots)

Nach sogenanntem Schockanruf nahm die Polizei zwei Täter fest.

Salzgitter, Bad.

26.02.2026, 23:30 Uhr.

27.02.2026, 08:45 Uhr.

Eine hoch betagte Seniorin hatte von einem Täter einen Anruf erhalten. Der Frau wurde in diesem Gespräch vermittelt, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Eine Frau soll dabei ihr Leben verloren haben.

Die Geschädigte wurde derart in ein Gespräch verwickelt, dass sie noch in der Nacht Goldmünzen an einen unbekannten Abholer übergeben hatte.

Auch in der Nacht auf den 27.02.2026 wurde die Frau nicht vor weiteren Anrufen der Täterschaft verschont. Von der Seniorin wurden weitere Wertgegenstände gefordert. Erst am nächsten Morgen entstanden bei der Geschädigten Zweifel, woraufhin sie sich der Polizei anvertraute.

Im Zuge der von der örtlich zuständigen Polizei durchgeführten polizeilichen Ermittlungen konnte die Polizei Salzgitter-Bad im Zusammenwirken mit Mitarbeitenden des Zentralen Kriminaldienstes ein Täterduo aus dem Bereich Berlin/Brandenburg in Wohnortnähe der Geschädigten antreffen und festnehmen. Es wird ermittelt, ob die Täterschaft für weitere gleichgelagerte Delikte verantwortlich gemacht werden kann.

Die Schadenshöhe der Beute wird ermittelt.

Die Polizei sensibilisiert: Lassen sie sich niemals am Telefon nach ihren Wertsachen befragen. Händigen sie niemals Geld, Schmuck oder andere Dinge an fremde Personen aus, auch wenn diese sich als Polizeibeamte oder als Mitarbeitende anderer Institutionen ausgeben. Sollten sie ein solches Telefonat erhalten haben, rufen sie immer sofort Personen ihres Vertrauens oder die Polizei an. Die Polizei hilft ihnen rund um die Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:36

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Verkehrskontrollen im Bereich Salzgitter-Bad - Zahlreiche Verstöße festgestellt. Vom 1. bis 4. März führten Mitarbeitende der Polizei Salzgitter umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Die Kontrollen erfolgten überwiegend mobil und hatten das Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, Verkehrsunfälle zu reduzieren und ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:33

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Ältere Dame wird Opfer eines Trickdiebstahls. Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 10.03.2026 zwischen 10-11 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergaben, dass eine hoch betagte Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls wurde. In der relevanten Tatzeit habe eine Person vor der Wohnungstür der Frau gestanden und erklärt, das Wasser ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:53

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Vermeintlicher Dachdecker Wolfenbüttel, Schinkelstraße, 09.03.2026 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr Eine 90-jährige Wolfenbüttelerin ließ einen vermeintlichen Dachdecker in ihr Haus. Dieser klingelte zuvor bei ihr und erklärte der Frau, dass das Dachfenster ihres Hauses gewartet werden müsse. Daraufhin ging die 90-Jährige mit dem Mann auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren