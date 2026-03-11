Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Vermeintlicher Dachdecker

Wolfenbüttel, Schinkelstraße, 09.03.2026 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr

Eine 90-jährige Wolfenbüttelerin ließ einen vermeintlichen Dachdecker in ihr Haus. Dieser klingelte zuvor bei ihr und erklärte der Frau, dass das Dachfenster ihres Hauses gewartet werden müsse. Daraufhin ging die 90-Jährige mit dem Mann auf den Dachboden zum dortigen Dachfenster. Der vermeintliche Dachdecker schickte die Wolfenbüttelerin in den Keller, um die Schornsteinluke zu öffnen, damit er etwas überprüfen könne. Im Anschluss äußerte der Mann, dass er das Fenster für 2.800 Euro reparieren könne und bereits die Hälfte des Betrags als Vorauszahlung benötige. Die 90-Jährige gab dem vermeintlichen Dachdecker daraufhin 1.400 Euro in Bar. Der Mann beobachtete die Frau beim Heraussuchen ihres Geldes und schickte sie anschließend nochmals in den Keller, da er noch etwas überprüfen müsse. Danach hatte sich der Mann verabschiedet und geäußert, dass er in ein paar Stunden mit Material wieder kommen würde. Die Wolfenbüttelerin stellte nach dem Besuch des Mannes fest, dass ihr gesamtes Bargeld fehlte. Sie schätzte den Täter auf etwa 50 bis 60 Jahre und auf eine Größe von 1,60 m bis 1,70 m. Er soll eine dunkle Jacke (Arbeitskleidung) getragen haben und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Betrüger geben sich gerne als Handwerker aus und sehen angeblichen Reparaturbedarf an Ihrem Haus. Dies nutzen sie als Vorwand um Zugang zu Ihrem Haus zu erlangen. Die Reparatur ist meistens sofort notwendig und wird Ihnen zu einem angeblich günstigen Preis angeboten. Die Betrüger verlangen in der Regel eine Anzahlung oder eine Vorauszahlung. Entweder melden sie sich im Anschluss nicht wieder, führen mangelhafte Arbeiten durch und verlangen hinterher einen deutlich höheren Preis. Teilweise nutzen Betrüger auch die unbeobachtete Zeit im Haus aus, um nach Schmuck oder Geld zu suchen.

Die Polizei rät:

Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel dir Tür. Lassen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder kommen, wenn Sie sich eine Vertrauensperson hinzugezogen haben. Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung/ in Ihr Haus, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde oder Firma an und suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus!

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell