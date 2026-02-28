POL-PDLU: Speyer - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Speyer (ots)
Am Freitag gegen 12.40 Uhr wurde ein 44-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Gutenbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
