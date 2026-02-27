POL-PDLU: Verhinderte Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagabend des 26.02.2026 konnte im Rahmen der Streifenfahrt ein 24-jähriger an einem PKW anlehnend angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Mann konnte Cannabisgeruch festgestellt werden. Er gab an, nicht der Fahrer des Autos zu sein. Der Schlüssel wurde dennoch präventiv sichergestellt und an den Fahrer übergeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell