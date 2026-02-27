POL-PDLU: Verhinderte Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend des 26.02.2026 meldete eine 29-jährige einen Betrug zu ihrem Nachteil. Sie sei am Mittag von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter angerufen worden, welcher behauptete, sie sei von einem Hackerangriff betroffen. Hierdurch hätten die Hacker bereits Zugriff auf ihre Konten. Die Geschädigte gewährte deshalb dem Anrufer einen Fernzugriff auf ihr Handy über eine zuvor installierte App. Anschließend veranlasste sie auf Anweisung ...

mehr