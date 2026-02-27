PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Donnerstagabend, dem 26.02.2026, kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Meckenheimer Straße. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer kollidierte beim rückwärts Ausparken mit dem dahinterstehenden PKW. Anschließend fuhr er davon, ohne den Unfallschaden zu regulieren. Zeugen beobachteten den Vorgang und merkten sich das Kennzeichen. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Fahrer zuhause angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,4 Promille. Dem Herrn wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:39

    POL-PDLU: Betrug

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend des 26.02.2026 meldete eine 29-jährige einen Betrug zu ihrem Nachteil. Sie sei am Mittag von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter angerufen worden, welcher behauptete, sie sei von einem Hackerangriff betroffen. Hierdurch hätten die Hacker bereits Zugriff auf ihre Konten. Die Geschädigte gewährte deshalb dem Anrufer einen Fernzugriff auf ihr Handy über eine zuvor installierte App. Anschließend veranlasste sie auf Anweisung ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:51

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr beobachteten Zeugen einen Unfall in der Ludwig-Uhland-Straße. Ein unbekannter PKW, vermutlich aus der Fahrzeugklasse Klein- oder Kompaktwagen, stieß beim Vorbeifahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW der Marke BMW. Der männliche Fahrer des unbekannten PKW hielt daraufhin kurz an, stieg aus und nahm den Schaden an dem BMW in Augenschein, stieg wieder in ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:46

    POL-PDLU: Speyer - Illegales Kraftfahrzeugrennen

    Speyer (ots) - Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr befanden sich mehrere Motorräder im Bereich Am Neuen Rheinhafen / Stockholmer Straße. Drei Motorräder sollten einer Kontrolle unterzogen werden, woraufhin diese stark beschleunigten und versuchten sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Dabei erreichten die Motorräder innerorts nach abgelesenem Tacho Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h bei erlaubten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren