Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.03.2026.

Salzgitter (ots)

Täter überrumpelten betagte Seniorin.

Salzgitter, Bad, 09.03.2026, 14:20 Uhr.

Ein Täterduo hatte an der Wohnungstür der Frau geklingelt und gegenüber der Seniorin erklärt, dass deren Mutter in das Mehrfamilienhaus (Wohnhaus der Geschädigten)neu einziehen wollte. Aus diesem Grund hatten beide derart auf die Frau eingeredet, dass sie schließlich einer Wohnungsbesichtigung zugestimmt hatte. In einem unbemerkten Moment konnte sich das Täterduo offensichtlich alleine in den Räumen der Frau bewegen. Aus einem Schrank erbeuteten die Täter Bargeld in einer höheren vierstelligen Summe. Nach der Tat flüchteten der Mann und die Frau unerkannt. Beide können wie folgt beschrieben werden:

Täterin: Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm, trug schulterlange schwarze Haare und einen weißen Pullover mit Zopfmuster.

Täter: Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm, hatte einen schwarzen Bart, schwarze kurze Haare und ebenfalls einen weißen Pullover mit Zopfmuster.

Beide sprachen gutes Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell