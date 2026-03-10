PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.03.2026.

Salzgitter (ots)

Täter überrumpelten betagte Seniorin.

Salzgitter, Bad, 09.03.2026, 14:20 Uhr.

Ein Täterduo hatte an der Wohnungstür der Frau geklingelt und gegenüber der Seniorin erklärt, dass deren Mutter in das Mehrfamilienhaus (Wohnhaus der Geschädigten)neu einziehen wollte. Aus diesem Grund hatten beide derart auf die Frau eingeredet, dass sie schließlich einer Wohnungsbesichtigung zugestimmt hatte. In einem unbemerkten Moment konnte sich das Täterduo offensichtlich alleine in den Räumen der Frau bewegen. Aus einem Schrank erbeuteten die Täter Bargeld in einer höheren vierstelligen Summe. Nach der Tat flüchteten der Mann und die Frau unerkannt. Beide können wie folgt beschrieben werden:

Täterin: Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm, trug schulterlange schwarze Haare und einen weißen Pullover mit Zopfmuster.

Täter: Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm, hatte einen schwarzen Bart, schwarze kurze Haare und ebenfalls einen weißen Pullover mit Zopfmuster.

Beide sprachen gutes Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:15

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf Wolfenbüttel, Cranachstraße, 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen warf ein Schüler aus einer Jugendgruppe heraus einen Böller in Richtung einer geöffneten Bustür. Durch die Detonation erlitt eine an der Tür stehende 33-Jährige ein Knalltrauma und begab sich ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:13

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.03.2026: Körperverletzung und Beleidigung

    Peine (ots) - Am 09.03.2026 gegen 18:15 Uhr ist eine Gruppe von mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Peiner Lindenstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und beleidigt worden. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand gegen das Bein eines 24-Jährigen, er bedurfte keiner medizinischen Versorgung. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren