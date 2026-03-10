Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.03.2026: Taschendiebe in Hohenhameln festgenommen

Peine (ots)

Eine 75-jährige Frau ist in einem Supermarkt in Hohenhameln Opfer von zwei Taschendieben geworden. Gegen 09.00 Uhr am 10.03.2026 ist die 75-Jährige im Markt von einer 46-jährigen Frau in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt worden. Zeitgleich nutzte ein 48-Jähriger die Gelegenheit und stahl die Geldbörse aus der Handtasche. Das Opfer bemerkte den Diebstahl aber sehr schnell, so dass das mutmaßliche Diebespaar vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben werden konnte. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

