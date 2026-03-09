PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 09.03.2026

Salzgitter-Lichtenberg (ots)

Kellerbrand

Salzgitter-Lichtenberg, Amtsvogtweg, 06.03.2026 gegen 15:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es im Keller eines Einfamilienhauses zu einer Brandentwicklung. Die Hausbewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher unklar, die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Sachverständiger zur Brandursachenermittlung hinzugezogen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Das Einfamilienhaus ist zunächst nicht weiter bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

