PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

Bornum (ots)

Brand eines Einfamilienhauses mit mutmaßlicher Cannabisplantage

Bornum, Bornumer Hauptstraße, 08.03.2026 gegen 21 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Brandentwicklung im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl des Hauses aus, sodass dieser in Vollbrand geriet. Ob das Haus bewohnt war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr im Objekt mutmaßlich eine Cannabisplantage. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis ein. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:42

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.03.2026

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 08.03.2026 um 16:15 Uhr Ein 28-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Neißestraße, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem bestand für den Pkw zu diesem Zeitpunkt kein Versicherungsschutz. Während der Verkehrskontrolle führten ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:18

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Trunkenheit im Verkehr Wolfenbüttel, Berliner Straße/ Lindener Straße, 08.03.2026 gegen 22:00 Uhr Eine 52-Jährige führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Durch ihre auffällige Fahrweise, fiel die Wolfenbüttelerin zuvor bereits anderen Verkehrsteilnehmern auf. Bei einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:55

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 07.03.2026 gegen 07:40 Uhr Im Eingangsbereich einer Sportbar kam ein Hund auf einen 29-Jährigen zugelaufen. Dieser biss den Mann unvermittelt in sein rechtes Bein. Dadurch erlitt der 29-Jährige eine blutende Bissverletzung. Der Hund trug ein Halsband mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren