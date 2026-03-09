POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026
Bornum (ots)
Brand eines Einfamilienhauses mit mutmaßlicher Cannabisplantage
Bornum, Bornumer Hauptstraße, 08.03.2026 gegen 21 Uhr
Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Brandentwicklung im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl des Hauses aus, sodass dieser in Vollbrand geriet. Ob das Haus bewohnt war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr im Objekt mutmaßlich eine Cannabisplantage. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis ein. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell