Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.03.2026

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 08.03.2026 um 16:15 Uhr

Ein 28-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Neißestraße, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem bestand für den Pkw zu diesem Zeitpunkt kein Versicherungsschutz. Während der Verkehrskontrolle führten die eingesetzten Beamten zudem einen Drogenvortest durch. Laut diesem besteht der Verdacht, dass der Salzgitteraner den Pkw unter dem Einfluss von THC und Opiaten geführt hat. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der 28-Jährige den Pkw vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

