Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 07.03.2026 gegen 07:40 Uhr

Im Eingangsbereich einer Sportbar kam ein Hund auf einen 29-Jährigen zugelaufen. Dieser biss den Mann unvermittelt in sein rechtes Bein. Dadurch erlitt der 29-Jährige eine blutende Bissverletzung. Der Hund trug ein Halsband mit Leine, wurde jedoch vom Hundehalter nicht festgehalten. Der Hundehalter rief seinen Hund zurück und entfernte sich mit diesem fußläufig vom Tatort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Mann wurde auf etwa 50 Jahre geschätzt und als kräftig beschrieben. Er trug graue Sneaker, eine blaue Jeans und eine schwarze Adidas-Trainingsjacke. Der Hund wurde als grau-weißer Kampfhund, augenscheinlich als Pitbull, beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell