Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 08.03.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Wechselseitige Bedrohung,

38226 Salzgitter, In den Blumentriften, Samstag, 07.03.26, ca. 20:40 Uhr:

Am Samstagabend kam es in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt mutmaßlich zu einer wechselseitigen Bedrohung. Dort trafen zwei Männer, 24 und 25 Jahre alt, beide aus Salzgitter, aufeinander und gerieten in Streit. In Folge dessen sollen gefährliche Gegenstände zur Bedrohung eingesetzt worden sein. Die Kontrahenten beschreiben den Sachverhalt unterschiedlich und bezichtigen jeweils nur die andere Partei einer Bedrohung. Unabhängige Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden daher gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

