PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 08.03.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Wechselseitige Bedrohung,

38226 Salzgitter, In den Blumentriften, Samstag, 07.03.26, ca. 20:40 Uhr:

Am Samstagabend kam es in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt mutmaßlich zu einer wechselseitigen Bedrohung. Dort trafen zwei Männer, 24 und 25 Jahre alt, beide aus Salzgitter, aufeinander und gerieten in Streit. In Folge dessen sollen gefährliche Gegenstände zur Bedrohung eingesetzt worden sein. Die Kontrahenten beschreiben den Sachverhalt unterschiedlich und bezichtigen jeweils nur die andere Partei einer Bedrohung. Unabhängige Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden daher gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter PHK Arth
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 15:12

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.03.2026

    Landkreis Wolfenbüttel (ots) - Drei Pkw im Landkreis Wolfenbüttel entwendet Wolfenbüttel, Södekamp, 05.03.2026 zischen 01:00 Uhr und 07:50 Uhr Cremlingen, Vor den Herzogsbergen, 05.03.2026 zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr Sickte, Cachanring, 04.03.2026 von 23:00 Uhr bis 05.03.2026. 06:30 Uhr Eine oder mehrere unbekannte Täterschaft/-en entwendete/-n in der Nacht ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:33

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - 84-Jähriger fuhr durch eine Baustelle Wolfenbüttel, Alter Holzweg, 04.03.2026 gegen 10:15 Uhr Ein 84-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Baustellenbereich in der Straße "Alter Holzweg". Die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art war jedoch zu dem Zeitpunkt verboten. Ein Bauarbeiter machte den Pkw-Fahrer daher mit Handzeichen darauf aufmerksam. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren