Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.03.2026

Landkreis Wolfenbüttel (ots)

Drei Pkw im Landkreis Wolfenbüttel entwendet

Wolfenbüttel, Södekamp, 05.03.2026 zischen 01:00 Uhr und 07:50 Uhr

Cremlingen, Vor den Herzogsbergen, 05.03.2026 zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr

Sickte, Cachanring, 04.03.2026 von 23:00 Uhr bis 05.03.2026. 06:30 Uhr

Eine oder mehrere unbekannte Täterschaft/-en entwendete/-n in der Nacht vom 04.03.2026 auf den 05.03.2026 im Landkreis Wolfenbüttel drei Pkw. Im "Södekamp" in Wolfenbüttel erlangte eine Täterschaft einen schwarzen Audi SQ5. Dieser stand verschlossenen in der frei zugänglichen Einfahrt des Einfamilienhauses. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 30.000 Euro geschätzt. In der Straße "Vor den Herzogsbergen" in Cremlingen konnte ein schwarzer Audi A5 Cabriolet erlangt werden. Dieser Pkw war ebenfalls verschlossen und konnte von der Grundstückseinfahrt unbemerkt entwendet werden. Der Wert des Audi A5 Cabriolet wird auf 38.000 Euro geschätzt. Im "Cachanring" in Sickte konnte ein weiterer verschlossener Pkw unbemerkt erlangt werden. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen Mercedes R1EC, welcher ebenfalls in der Grundstückseinfahrt geparkt war. Der Wert des Pkw wird auf 28.000 Euro geschätzt. Alle drei Fahrzeuge verfügen über ein Keyless-Schließsystem. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Hinweise der Polizei:

Keyless-Schließsysteme sind bequem und praktisch. Nähert man sich mit dem Schlüssel dem Fahrzeug, erkennt es das Funksignal automatisch und öffnet die Zentralverriegelung. Auch das Starten des Pkw ist per Knopfdruck möglich. Doch auch Autodiebe machen sich diese Funksignale mittels Funkstreckenverlängerungen zunutze. Vor der Haustür oder an der Hauswand wird das Signal abgefangen, bis zum Fahrzeug verlängert und der Pkw lässt sich öffnen und starten. Daher sollten Sie den Schlüssel nie in Haustürnähe ablegen. Nutzen Sie Aluminiumhüllen oder Blechdosen um das Funksignal des Schlüssels abzuschirmen. Testen die den Schlüssel in der Hülle/ Dose direkt am Pkw, wenn der abgeschirmte Schlüssel dann nicht funktioniert ist der Schutz ausreichend. Achten Sie beim Verlassen Ihres Pkw z.B. auf einem Parkplatz auf Personen mit einer Aktentasche in Ihrer Nähe. Erfragen Sie beim Hersteller, ob es möglich ist, den Komfortzugang zu deaktivieren oder ob eine Umrüstung infrage käme.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell