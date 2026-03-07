Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrskontrollen 38226 Salzgitter, Stadtgebiet Freitag u. Samstag, 06./07.03.2026, 22.00 - 03.00 Uhr

38226 Salzgitter (ots)

Im Verlaufe der Nacht werden im Stadtgebiet diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei kann bei einem 36-jährigen PKW-Führer eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille festgestellt werden. Ein 48-jähriger führt seinen E-Scooter ebenfalls unter Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,51 Promille. In beiden Fällen sind Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt worden. Bei einem 41-jährigen PKW-Führer kann bei einer Überprüfung eine Atemalkoholkonzentration von 0,61 Promille festgestellt werden. Weiterhin führt ein 26-jähriger seinen PKW, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch in diesen Fällen ist die Weiterfahrt untersagt worden.

In allen Fällen wurden Straf-bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell