PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrskontrollen 38226 Salzgitter, Stadtgebiet Freitag u. Samstag, 06./07.03.2026, 22.00 - 03.00 Uhr

38226 Salzgitter (ots)

Im Verlaufe der Nacht werden im Stadtgebiet diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei kann bei einem 36-jährigen PKW-Führer eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille festgestellt werden. Ein 48-jähriger führt seinen E-Scooter ebenfalls unter Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,51 Promille. In beiden Fällen sind Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt worden. Bei einem 41-jährigen PKW-Führer kann bei einer Überprüfung eine Atemalkoholkonzentration von 0,61 Promille festgestellt werden. Weiterhin führt ein 26-jähriger seinen PKW, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch in diesen Fällen ist die Weiterfahrt untersagt worden.

In allen Fällen wurden Straf-bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Brodthage, POKin, Einsatzführerin
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 15:12

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.03.2026

    Landkreis Wolfenbüttel (ots) - Drei Pkw im Landkreis Wolfenbüttel entwendet Wolfenbüttel, Södekamp, 05.03.2026 zischen 01:00 Uhr und 07:50 Uhr Cremlingen, Vor den Herzogsbergen, 05.03.2026 zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr Sickte, Cachanring, 04.03.2026 von 23:00 Uhr bis 05.03.2026. 06:30 Uhr Eine oder mehrere unbekannte Täterschaft/-en entwendete/-n in der Nacht ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:33

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - 84-Jähriger fuhr durch eine Baustelle Wolfenbüttel, Alter Holzweg, 04.03.2026 gegen 10:15 Uhr Ein 84-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Baustellenbereich in der Straße "Alter Holzweg". Die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art war jedoch zu dem Zeitpunkt verboten. Ein Bauarbeiter machte den Pkw-Fahrer daher mit Handzeichen darauf aufmerksam. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren