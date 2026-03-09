Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Blankenburger Straße, 07.03.2026 von 16:00 Uhr bis 08.03.2026, 12:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Hierbei wurden die außenliegende Kellertür sowie die Terrassentür angegangen. Da beide Versuche sich Zugang ins Haus zu verschaffen misslangen, flüchtete die Täterschaft schließlich vom Tatort. Die Polizei führte eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durch. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

