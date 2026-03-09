Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.03.2026

Salzgitter-Salder (ots)

Regenfallrohre der Kirche entwendet

Salzgitter-Salder, Museumstraße, 04.03.2026 von 15:00 Uhr bis 08.03.2026, 09:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft entwendete die Regenfallrohre der Kirche. Es fehlen lediglich die Rohre von der Museumstraße abgewandten Gebäudeseite. Weiterhin sind ausschließlich die Rohre in Bodennähe, welche ohne Leiter oder andere Hilfe erreicht werden könnten, entwendet worden. Da es sich bei den Regenfallrohren um Kupferrohre handelt, wird der Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

