Polizei Köln

POL-K: 260225-2-K Vorgetäuschter Autoverkauf - Mit Schusswaffen bedroht und ausgeraubt

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlich vorgetäuschten Autoverkauf am Dienstagnachmittag (24. Februar) in Köln-Worringen haben mehrere Unbekannte einen aus Spanien stammenden Kaufinteressenten in einen VW T-Roc gelockt und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Fall dringend Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 59-Jährige gegen 17.15 Uhr auf der Sankt-Tönnis-Straße, in Höher einer Bäckerei, mit einem circa 1,70 Meter großen und etwa 40 Jahre alten Mann getroffen. Der Tatverdächtige soll eine graue Jeans sowie einen weißen Pullover getragen haben. Zuvor hatte er auf einer Online-Verkaufsplattform einen Toyota zum Kauf angeboten. Zur angeblichen Abwicklung des Geschäfts stieg der potentielle Käufer gemeinsam mit dem gesuchten Mann in den grauen T-Roc mit Kölner Kennzeichen. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Worringer Landstraße weg.

Dort sollen laut Zeugen drei dunkel gekleidete Männer aus einem Ford Fiesta gestiegen sein und den Kaufinteressenten mit mehreren Schusswaffen bedroht haben. Die Tatverdächtigen raubten eine fünfstellige Bargeldsumme und setzten den Mann anschließend aus. Beide Wagen fuhren daraufhin in Richtung Pulheim davon.

Hinweise zu den Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

