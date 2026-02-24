Polizei Köln

POL-K: 260224-2-K Zivilfahnder verhindern Taschendiebstahl in Rodenkirchen - Seniorin erhält Geldbörse zurück

Köln (ots)

Zivilfahnder der Kriminalpolizei haben am Montagmittag (23. Februar) drei mutmaßliche Taschendiebinnen (20, 14, 19) in Köln-Rodenkirchen auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 12 Uhr waren die Beamten im Bereich des Maternusplatzes auf das verdächtig wirkende Trio aufmerksam geworden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Frauen dort gezielt potenzielle Opfer ausgekundschaftet. Kurz darauf folgten sie einer 84-jährigen Kölnerin bis zu ihrer Wohnung. Vor der Haustür der Seniorin verwickelten sie die Kölnerin dann in ein Gespräch und versuchten, sie abzulenken. Als eine der Frauen nach der am Rollator befestigten Handtasche griff, schritten die Polizisten zügig ein.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die Geldbörse der Seniorin und übergaben diese der Eigentümerin.

Die 19-Jährige, die bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die beiden Komplizinnen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell