Polizei Köln

POL-K: 260222-1-K Kradfahrer verliert Helm bei Alleinunfall - Im Rettungswagen in die Klinik

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (22. Februar) gegen sieben Uhr hat ein 52 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads beim Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand der Friedrich-Karl-Straße in Niehl geparkten Audi schwere Verletzungen erlitten. Polizisten stellten das beschädigte Krad der Marke Daelim sicher - sowie seinen Helm in circa 25 Metern Entfernung vom Unfallort. Offensichtlich hatte der Kölner den Kinnriemen zuvor nicht geschlossen. Aus Richtung Neusser Straße kommend war der 52-Jährige in Richtung Amsterdamer Straße unterwegs gewesen, aus noch unklarer Ursache mit dem ordnungsgemäß abgestellten Pkw kollidiert und gestürzt. (cg/sb)

