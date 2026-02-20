Polizei Köln

POL-K: 260220-3-K Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb eines Paketzustellerfahrzeugs fest - GPS-Ortung führte zum Tatverdächtigen

Köln (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Donnerstagnachmittag (19. Februar) einen 31 Jahre alten mutmaßlichen Autodieb kurz nach der Tat vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, gegen 14.30 Uhr in der Nußbaumer Straße in Köln Ehrenfeld den Ford Transit eines Paketzustellers gestohlen zu haben, um im Kölner Umland die Pakete im Laderaum nach Wertsachen zu durchsuchen.

Was der 31-Jährige nicht wusste war, dass der Standort des Wagens von dessen Fahrer (42) per GPS-Tracker geortet werden kann. Der Fahrer hatte den Diebstahl festgestellt und die alarmierten Einsatzkräfte an die Kreuzung Subbelrather Straße Ecke Innere Kanalstraße gelotst. Dort stoppte eine Polizeistreife den Lieferwagen und nahm den überraschten Fahrer fest.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er bei Tatbegehung unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis gestanden haben könnte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und er soll noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

