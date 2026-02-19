PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 260219-2-K Aufmerksame Bankmitarbeiterin enttarnt Betrugsmasche - Hinweis auf eine Onlineveranstaltung "Wohnzimmergespräch" der Polizei Köln zu Schockanrufen

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin (55) ist eine Seniorin (91) aus Köln-Junkersdorf am Mittwochnachmittag (18. Februar) nicht Opfer einer Betrugsmasche am Telefon geworden. Der Anrufer, welcher sich als Polizist ausgab, hatte die 91-Jährige in einem mehrstündigen Telefonat davon überzeugt, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine fünfstellige Kaution hinterlegen müsse. Eine Staatsanwältin würde nach dem Bankbesuch der Seniorin das Geld an der Anschrift abholen. In der Filiale eingetroffen, hatte die 55-Jährige die richtigen Rückschlüsse aus den Aussagen der alten Dame gezogen und sofort die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte überzeugten die 91-Jährige anschließend, dass es ihrer Familie gut geht und sie betrogen werden sollte.

Über die Auswirkungen solcher Schockanrufe für die Opfer und die Arbeitsweisen der Täter klärt die Polizei Köln am 4. März von 11 Uhr bis 12.30 Uhr in einem "Wohnzimmergespräch" auf. Die kostenlose Online-Veranstaltung richtet sich an alle, die mit älteren Menschen in Verbindung stehen, Seniorennetzwerke und Seniorenvertretungen, Sozialverbände, kommunale Einrichtungen aber auch alle Angehörigen von Seniorinnen und Senioren. Mehr Informationen zur Teilnahme sind auf der Internetseite der Polizei Köln unter folgendem Link zu finden: https://koeln.polizei.nrw/termine/polizei-koeln-wohnzimmergespraech. (ph/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

