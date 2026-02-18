Polizei Köln

POL-K: 260218-3-K Raub auf Optikergeschäft - zahlreiche Brillen erbeutet

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (17. Februar) hat ein bislang unbekannter Mann eine Optikerin (59) in ihrem Geschäft am Ebertplatz mit einem Messer bedroht und rund 50 Brillen geraubt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Tatverdächtige die Filiale zum ersten Mal gegen 14.10 Uhr betreten und sich als Kunde ausgegeben. Wenige Minuten später kehrte er zurück und soll bei seinem zweiten "Besuch" die Frau bedroht und in den hinteren Teil des Geschäfts gedrängt haben. Dort entwendete er unter anderem ein Tablet und verließ anschließend das Geschäft.

Der braunhaarige Gesuchte soll etwa 1,75 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein sowie eine "untersetzte" Figur haben. Laut Zeugen trug er zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und führte eine prall gefüllte Sporttasche mit sich, die mit einem bunten, viereckigen Patch versehen ist.

Bereits am 9. Februar (Montag) hatte es ein Raubdelikt zum Nachteil des Optikerladens gegeben. In dem Fall soll ein männlicher Tatverdächtiger gegen 9.30 Uhr ein angezündetes Feuer-zeug ans Gesicht der Verkäuferin gehalten und nach Brillen in der Auslage gegriffen haben. Der etwa 60 Jahre alte Mann wird auf 1,80 Meter geschätzt und als korpulent beschrieben. Er soll eine braune Jacke und eine dunkle Hose getragen haben.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand bestehen noch keine Zusammenhänge zwischen den beiden Vorfällen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in beiden Fällen unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell