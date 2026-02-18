Polizei Köln

POL-K: 260218-2-LEV Motorradfahrer (57) gestürzt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem mutmaßlich beteiligten Linienbus am Samstagnachmittag (14. Februar) gegen 16.30 Uhr auf der Rennbaumstraße in Leverkusen-Opladen sucht das Verkehrskommissariat nach weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen nach war der 57-jährige Fahrer einer Honda in Fahrtrichtung Burscheider Straße unterwegs, als er auf Höhe der Bushaltestelle Rennbaumstraße von einem Linienbus geschnitten worden sein soll. Der Mann kam zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Hinweise von weiteren Zeugen, nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell