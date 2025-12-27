PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zweibrücken (ots)

Am 26.12.2025, gegen 18:00 Uhr, verschafften sich drei unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Karlstraße. In der Folge wurden durch ein Fenster im Treppenhaus mehrere Gegenstände auf den Gehweg geworfen. Hierbei wurde ein vor dem Anwesen geparkter PKW (grauer Toyota Auris) getroffen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

