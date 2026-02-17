Polizei Köln

POL-K: 260217-1-K/RBK/BAB Unter Drogen stehender Autofahrer von Polizei gestoppt - keinen Führerschein, aber gestohlene Kennzeichen am Wagen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei haben in der Nacht zu Dienstag (17. Februar) einen 42 Jahre alten Mercedes-Fahrer auf der BAB 4 angetroffen und ihn nach kurzer Verfolgungsfahrt in Bergisch Gladbach festgenommen. Er stand nachweislich unter dem Einfluss von Amphetaminen, hatte ein kleines Tütchen mit weißem Pulver bei sich, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte gestohlene Kennzeichen an dem Wagen angebracht.

Aufgefallen war den Beamten der silberne Wagen um kurz nach Mitternacht auf Höhe der Anschlussstelle Refrath in Fahrtrichtung Olpe. Dessen Fahrer hatte jegliche Anhaltesignale missachtet und versucht sich einer Kontrolle zu entziehen. An der Abfahrt Bensberg hatte er die Autobahn verlassen und konnte im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gestoppt und überprüft werden. Da die Eigentumsverhältnisse des Wagens ungeklärt sind, haben die Polizisten das Auto sichergestellt. Im Inneren lag zudem mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Der 42-Jährige ist bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte und wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeibekannt. Da er in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll er noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

