Polizei Köln

POL-K: 260218-1-K Aktueller Verkehrsunfall in Bayenthal - Fußgänger von Bus erfasst - VU-Team eingesetzt

Köln (ots)

Beim Überqueren der Fahrbahn ist am Mittwochmittag (18. Februar) auf dem Gustav-Heinemann-Ufer in Köln-Bayenthal ein 49 Jahre alter Fußgänger von einem Fahrschulbus (Fahrer: 43) erfasst worden. Rettungskräfte brachten den aus Troisdorf stammenden Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der angehende Busfahrer, sein Fahrlehrer (55) und ein weiterer Auszubildender (49) wurden mit einem Schock vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 49-jährige Troisdorfer gegen 11.30 Uhr die Fahrbahn auf Höhe der Südbrücke in Richtung Rheinufer betreten, als es kurz darauf zur Kollision kam.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert vor Ort die Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war das Gustav-Heinemann-Ufer in Richtung Süden kurzzeitig gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariat 2 zu melden. (cb/al)

