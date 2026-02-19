Polizei Köln

POL-K: 260219-1-K Zeugensuche nach Raubdelikt in Köln-Nippes - Täterbeschreibungen vorhanden

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub zum Nachteil einer 60 Jahre alten Seniorin am Mittwochnachmittag (18. Februar) vor einem Kaufhaus auf der Neusser Straße in Köln-Nippes sucht die Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Frauen. Sie stehen im Verdacht, der 60-jährigen Kölnerin die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen gegen 15.30 Uhr die spätere Geschädigte beim Verlassen des Geschäfts beobachtet. Ihren Angaben zufolge soll die ältere der beiden Frauen versucht haben, ihr den Rucksack zu entreißen. Dabei stürzte die auf einen Gehstock angewiesene Frau zu Boden. Das Duo flüchtete währenddessen mit der erbeuteten Geldbörse in Richtung Niehler Straße.

Die Geschädigte beschreibt die Frauen wie folgt:

1. Person:

- etwa 1.60 Meter groß

- circa 60 Jahre alt

- braune Haare

- augenscheinlich künstliche Zähne

- bekleidet mit einer beigen Wolljacke, einer beigen Mütze und einem grün karierten Schal

2. Person:

- etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß

- circa 40 Jahre alt

- bekleidet mit einer hellbeigen wattierten Jacke und einem beigen Schal

Die Geldbörse mit den Ausweisdokumenten wurde zwischenzeitlich aufgefunden, das Bargeld fehlte jedoch.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den beschriebenen Frauen machen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell