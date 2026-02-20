Polizei Köln

POL-K: 260220-4-K Polizei vollstreckt weitere Haftbefehle nach Raubüberfällen in der Kölner Innenstadt - Haftrichter

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 29. Januar, Ziffer 4 und 2. Februar 2026 Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6206721 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6208850

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am frühen Freitagmorgen (20. Februar) zwei Privatwohnungen in den Stadtteilen Deutz und Porz auf richterliche Anordnung durchsucht und Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige (17, 19) wegen des Verdachts des schweren Raubes vollstreckt.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, am 29. Januar an mindestens drei Raubüberfällen in der Kölner Innenstadt beteiligt gewesen zu sein. Bereits Anfang Februar waren in vorliegender Sache gegen zwei Tatverdächtige (16, 19) Untersuchungshaftbefehle vollstreckt worden.

Kriminalbeamte hatten zuvor im Zuge intensiver Ermittlungen und einer Auswertung von Videoaufnahmen die fünf mutmaßlich an den Raubüberfällen beteiligten Personen identifiziert.

Bei den heutigen Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe (PTB) sowie eine Softairpistole sicher. Ob es sich bei den sichergestellten Gegenständen um mögliche Tatwaffen handelt, ist noch unklar.

Die Ermittlungen dauern weiter an. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell