POL-K: 260222-2-K SUV-Fahrer kollidiert bei Wendemanöver mit nachfolgendem Streifenwagen auf Einsatzfahrt - Sechs Pkw beschädigt, Insassen leichtverletzt

Nach einer Kollision zwischen einem Streifenwagen und einem Nissan Qashqai am Samstag (21. Februar) gegen 20.10 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße in Köln - Holweide sind sowohl die beiden Polizisten als auch der Fahrer (57) des Kompakt-SUV zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren worden. Deren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zusätzlich entstand leichter Sachschaden an vier geparkten Autos.

Zum Unfallzeitpunkt war die Streifenwagenbesatzung mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Dellbrück unterwegs, um einen Alleinunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer aufzunehmen. Mehrere vorausfahrende Autofahrer hielten am rechten Straßenrand an, um eine Rettungsgasse zu bilden. Vor diesen Verkehrsteilnehmern bog auch der Nissan-Fahrer nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab. Eigenen Angaben zufolge allerdings nur, um auf die Gegenspur in Richtung Mülheim zu wenden. Als er unvermittelt von rechts kommend die Straße querte, prallte er mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Beide Wagen touchierten daraufhin die linkerhand stehenden Pkw. Die Aufnahme des Fahrradunfalls übernahmen ersatzweise andere Polizeikräfte. (cg/sb)

