Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Wolfenbüttel, Berliner Straße/ Lindener Straße, 08.03.2026 gegen 22:00 Uhr

Eine 52-Jährige führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Durch ihre auffällige Fahrweise, fiel die Wolfenbüttelerin zuvor bereits anderen Verkehrsteilnehmern auf. Bei einer Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten/-innen eine deutliche Alkoholisierung der Fahrerin feststellen. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über drei Promille an. Ein Arzt führte daraufhin eine Blutentnahme durch. Der Führerschein der 52-Jährigen wurde sichergestellt, ebenso wie die Fahrzeugschlüssel des Pkw. Die Beamten/-innen untersagten der Wolfenbüttelerin das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

