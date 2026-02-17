Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer zerstört zwei Gartenlauben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dinslaken (ots)

Am frühen Dienstagmorgen entdeckten zwei Passanten im Ortsteil Hiesfeld in der Nähe Ihres Wohnortes einen starken Feuerschein und Funkenflug und alarmierten die Feuerwehr. Aufgrund der zunächst unklaren genauen Lage der Einsatzstelle gestaltet sich die Erkundung für die Einsatzkräfte trotz der bereits weiten Entwicklung des Feuers schwierig. Nachdem der Ort und die genaue Lage festgestellt waren, wurde durch die Feuerwehr ein zweiseitiger Löschangriff unter schwerem Atemschutz durchgeführt, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Insgesamt standen zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits zwei Gartenhütten in Vollbrand und das Feuer hatte weiterhin auf die umgebende Vegetation und einen großen Brennholzstapel übergegriffen. An den beiden Schuppen entstand ein Totalschaden. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Durch die großen Mengen an gelagertem Holz und Brandgut zogen sich die Nachlösch- und Kontrollarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden hin, da das Brandgut in Handarbeit auseinandergezogen und abgelöscht werden musste, um Glutnester zu beseitigen. Erst gegen 4 Uhr war nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft auf der Hauptwache der Einsatz für die Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und Hauptamt beendet. Hervorzuheben ist auch hier wieder der engagierte Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, die auch wochentags und zu nachtschlafender Stunde für den Schutz der Dinslakener Bürgerinnen und Bürger bereitstanden.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell