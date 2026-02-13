Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwache Dinslaken wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Wie auf verschiedenen Kanälen mitgeteilt, war die Feuerwache Dinslaken an der Hünxerstraße 300 telefonisch in den letzten Stunden nicht uneingeschränkt erreichbar. Der Schaden konnte zwischenzeitlich behoben werden, sodass nun wieder alle Telefonanschlüsse auf der Feuerwache funktionieren. Durch Mitglieder der IuK Einheit wurde die Einsatzzentrale während der Schadensbeseitigung besetzt, um eine ständige Erreichbarkeit der Feuerwache Dinslaken zu gewährleisten. Zudem rückte im Laufe des Tages die Hauptwache zu einer Einsatzstelle auf der Straße Am Freibad im Ortsteil Hiesfeld aus. Hier war Betriebsmittel ausgelaufen. Die Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. Zur weiteren Abklärung wurde die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Nach 1 ¼ Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzkräfte rückten zu ihrem Standort ein.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell