Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge

Dinslaken (ots)

Am heutigen Morgen wurde gegen 07:15 Uhr der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken zu einem schweren Verkehrsunfall nach Voerde auf die Hindenburgstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision von einem E-Scooterfahrer und einem LKW dabei erlag der 18-jährige seinen Verletzungen. Von der Feuerwehr Dinslaken waren zwei Rettungswagen und von der Feuerwehr Wesel ein Notarzteinsatzfahrzeug am Einsatz beteiligt.

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat hierzu bereits einen Pressebericht verfasst. POL-WES: Voerde - 18-jähriger E-Scooterfahrer nach Unfall gestorben

