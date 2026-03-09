Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.03.2026

Schladen, Schöppenstedt (ots)

Coffee with a Cop - Bürgergespräche bei einer Tasse Kaffee

Schöppenstedt, Markt 3, 06.03.2026 von 09:30 bis 12:30 Uhr

Schladen, Hermann-Müller-Straße 1-2, 06.03.2026 von 09:30 bis 12:30 Uhr

Die örtlichen Polizeibeamtinnen und -beamten waren am Freitagvormittag in Schladen und in Schöppenstedt unter dem Motto "Coffee with a Cop" vor Ort vertreten, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in direkten Austausch zu kommen. In entspannter Atmosphäre ergaben sich bei einer Tasse Kaffee zahlreiche offene Gespräche. Viele nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen und ihre Anliegen anzusprechen. Das Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die Bürgernähe zu fördern, auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Dieses Ziel wurde erreicht - der Austausch war intensiv, informativ und sehr positiv. Zugleich konnten die Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort die Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf zu den Themen: Schutz vor Taschendiebstahl, Einbruchschutz und Sicher im Verkehr beraten. Wir bedanken uns bei den Bürgerinnen und Bürgern, die vorbeigekommen und mit uns ins Gespräch gekommen sind. Der Leiter des Polizeikommissariats Wolfenbüttel, Herr Niklas Meyer-Ulex sagt dazu: "Die Auftaktveranstaltungen des Formats "Coffee with a Cop" in Schöppenstedt und Schladen waren aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Besonders am Rande des Wochenmarktes in Schöppenstedt haben wir gemerkt, wie groß das Bedürfnis nach einem unkomplizierten Austausch auf Augenhöhe ist. Dass wir neben viel Lob und positiver Resonanz auch wertvolle Hinweise direkt von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort mitnehmen konnten, macht dieses Format wertvoll für unsere tägliche Arbeit. Wir wollen nicht nur sichtbar sein, wir wollen zuhören - und das werden wir definitiv fortsetzen."

Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen unter dem Motto "Coffee with a Cop". Bereits am 14.03.2026 werden wir von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Cremlingen "Im Moorbusche 2" vor Ort sein. Auch dort laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ein, bei einer Tasse Kaffee mit den Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen.

