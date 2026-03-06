Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme: Widerstand und Angriffe - 48-jähriger mit 3,3 Promille und offenem Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Am Donnerstagabend (05. März 2026) nahmen Bundespolizisten am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen aggressiven Mann fest. Dieser leistete Widerstand und wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft genommen.

Gegen 20.55 Uhr unterstützte eine Streife der Bundespolizei den Rettungsdienst am Haupteingang des Düsseldorfer Hauptbahnhofes. Ein alkoholisierter Mann verhielt sich gegenüber den Rettungskräften zunehmend aggressiv und verweigerte die medizinische Behandlung. Zur Personalienfeststellung wurde die Person zur Dienststelle verbracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 48-jährigen Deutschen durch das Amtsgericht Krefeld ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung vorlag.

In den Diensträumen leistete der Mann massiven Widerstand gegen die Verbringung in den Gewahrsamsbereich. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten mehrfach verbal und trat gezielt nach den Bundespolizisten und traf einen am Bein.

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt wurde der 48-Jährige zur Vorführung vor dem Haftrichter in das Polizeigewahrsam Düsseldorf überstellt. Die eingesetzten Beamten der Bundespolizei leiteten ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

