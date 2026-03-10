PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.03.2026: Körperverletzung und Beleidigung

Peine (ots)

Am 09.03.2026 gegen 18:15 Uhr ist eine Gruppe von mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Peiner Lindenstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und beleidigt worden. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand gegen das Bein eines 24-Jährigen, er bedurfte keiner medizinischen Versorgung. Zeugen zu der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizei in Peine, 05171 999-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

