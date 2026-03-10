PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen warf ein Schüler aus einer Jugendgruppe heraus einen Böller in Richtung einer geöffneten Bustür. Durch die Detonation erlitt eine an der Tür stehende 33-Jährige ein Knalltrauma und begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Bei dieser Jugendgruppe handelte es sich um Schüler im Alter von ca. 14 bis 16 Jahren. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren