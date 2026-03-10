Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen warf ein Schüler aus einer Jugendgruppe heraus einen Böller in Richtung einer geöffneten Bustür. Durch die Detonation erlitt eine an der Tür stehende 33-Jährige ein Knalltrauma und begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Bei dieser Jugendgruppe handelte es sich um Schüler im Alter von ca. 14 bis 16 Jahren. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

