Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Raub gesucht+ Achim. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, kam es in einer Drogerie in der Königsworther Straße zu einem Raub durch zwei bislang unbekannte Täter. Die beiden Männer entwendeten diverse Pflegeprodukte und Nahrungsmittel. Eine aufmerksame Ladendetektivin bemerkte die Taten der Männer jedoch und konnte sie kurzzeitig festhalten. Die Täter rissen sich jedoch los und flüchteten zu Fuß. Die Detektivin sowie eine zu Hilfe eilende Person wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den Tätern unter 04202-9960.

+Auffahrunfall mit zwei Verletzten+ Achim. In der Max-Plank-Straße fuhr am Donnerstag, gegen 09 Uhr ein 38-jähriger Fahrer eines VW aus bislang ungeklärter Ursache auf den Multihog eines ebenfalls 38-jährigen Fahrers auf. Dieser musste an der Kreuzung zur L156 verkehrsbedingt warten. Dabei wurden der Fahrer des VW und sein Beifahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden.

+Alkoholisiert auf Parkplatz unterwegs+ Achim. Auf einem Parkplatz in der Verdener Straße soll es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 52-jährige VW-Fahrerin beim Rangieren einen geparkten Audi touchiert haben. Da sich die Beteiligten nicht einigen konnten, wurde die Polizei hinzugezogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,9 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und sie musste eine Blutprobe abgeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zwei Verletzte bei Zusammenstoß+ Schwanewede. Am Donnerstagmittag kam es auf der Betonstraße in Richtung Schwanewede zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 60 Jahre alter Opel-Fahrer wollte auf die A27 in Richtung Hannover auffahren und übersah dabei einen entgegenkommenden Renault eines 48-Jährigen. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.500 Euro.

+Radfahrer bei Unfall verletzt+ Ritterhude. Ein 82-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Daimler am Donnerstagnachmittag die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck und wollte nach rechts auf den Parkplatz einer Bäckerei abbiegen. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 51-jährigen Radfahrer, der auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Lilienthal. Beim Einbiegen von einem Grundstück auf die Falkenberger Landstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah einen von links kommenden, bevorrechtigten Mercedes eines 90 Jahre alten Fahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Sie mussten angeschleppt werden. Bisherigen Informationen zufolge bleiben die beiden Fahrer unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

+Alkoholisierte Fahrerin kollidiert mit zwei Pkw+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 36-jährige Fahrerin eines VW verursachte in der Nacht zu Freitag gleich an zwei geparkten Fahrzeugen Sachschäden in der Mensingstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau zunächst auf einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW auf, setzte anschließend zurück und touchierte dabei einen weiteren geparkten VW auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen vorläufigen Wert von 2,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ihr Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihr Fahrzeug und der VW des ersten Zusammenstoßes waren nicht mehr fahrbereit. Die 36-Jährige hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell