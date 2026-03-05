Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unbekannte entwenden Kabel+ Achim. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Montag 12 Uhr, bis Dienstag 15 Uhr, Zutritt zum Firmengelände eines Unternehmens in der Zeppelinstraße und entwendeten hierbei Kabel von rund zwei Kilometern Länge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Einweggrill führt beinahe zu Waldbrand+ Kirchlinteln. Am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen nach bisherigen Erkenntnissen, mithilfe eines Einweggrills einen Baumstumpf und das umliegende Waldgebiet in Brand zu setzen. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung und bittet Zeugen um Hinweise unter 04231-8060.

+Unfall mit drei Fahrzeugen - Verursacher flüchtet+ Thedinghausen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW-Busses befuhr die Eißeler Dorfstraße in Richtung Bremen, als er mit einem entgegenkommenden VW-Transporter eines 52-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurde der Seitenspiegel des flüchtigen Fahrzeuges abgerissen und Splitter verletzten den 52-Jährigen. Anschließend soll der Spiegel ein weiteres Fahrzeug, den Ford eines 46-Jährigen, getroffen und beschädigt haben. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Radfahrerin bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet+ Verden. Am Dienstagnachmittag soll es in der Eitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer jugendlichen Radfahrerin gekommen sein. Dabei erlitt die Jugendliche leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche den Geh- und Radweg der L160 stadteinwärts. In Höhe des Krankenhauses soll sie mit dem Fahrradlenker den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Pkw gestreift haben und dadurch zu Fall gekommen sein. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug. Diese können unter der Telefonnummer 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Feuer in Sperrmüllhaufen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Straße Garteler Feld geriet am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache ein Haufen aus Sperr- und Hausmüll in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zur Brandentstehung unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Kollision zwischen Pkw und Radfahrer - ein Leichtverletzter+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Straße Am Kleinbahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 56-jährige Fahrerin eines Opel hielt an der Einmündung zur Osterholzer Straße verkehrsbedingt an. Beim anschließenden Anfahren übersah sie einen von links kommenden 35-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

