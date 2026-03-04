POL-VER: Einladung an regionale Medienvertretende zur Pressekonferenz: Polizeiinspektion Verden/Osterholz stellt die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2025 für den Landkreis Osterholz vor

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Landkreis Osterholz. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Landkreis Osterholz ein.
Die Zahlen werden am Donnerstag, 19. März 2026, 13 Uhr, im Polizeikommissariat Osterholz in der Pappstraße 4-6 in 27711 Osterholz-Scharmbeck bekanntgege Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de gebeten.
