PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einladung an regionale Medienvertretende zur Pressekonferenz: Polizeiinspektion Verden/Osterholz stellt die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2025 für den Landkreis Osterholz vor

Landkreis Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Landkreis Osterholz ein.

Die Zahlen werden am Donnerstag, 19. März 2026, 13 Uhr, im Polizeikommissariat Osterholz in der Pappstraße 4-6 in 27711 Osterholz-Scharmbeck bekanntgege Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren