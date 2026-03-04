Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kfz-Zubehörteile entwendet++Zusammenstoß an Kreuzung++Fahrerin übersieht Kind mit Fahrrad++Fahrzeug beschädigt Hofeinfahrt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kfz-Zubehörteile entwendet+ Kirchlinteln. In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 07 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Heidkrugstraße Kfz-Zubehörteile entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen geben können, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Zusammenstoß an Kreuzung+ Oyten. Am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße drei Personen leicht. Ein 82-jähriger Fiat-Fahrer befuhr die Rudolf-Diesel-Straße, als er an einer grünen Ampel nach links in die Hamburger Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden bevorrechtigten 22-jährigen Mercedes-Fahrer, der mit seinem Transporter von der Straße An der Autobahn die Hamburger Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer des Fiats leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.500 Euro.

+Fahrerin übersieht Kind mit Fahrrad+ Oyten. Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 168. Eine 74-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Hauptstraße, als sie nach rechts in die Schulstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen ein Kind mit seinem Fahrrad, welches die Schulstraße überqueren wollte. Das Kind wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeug beschädigt Hofeinfahrt+ Grasberg. Am Montagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr beschädigte ein Fahrzeug einen Feldstein sowie eine Zeitungsrolle auf einer Hofzufahrt in der Wörpedorfer Straße. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Zeugenangaben könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw handeln, der in der Hofeinfahrt wenden wollte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

