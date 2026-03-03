Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.03.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall auf A1+ A1/Oyten. Am Montagmittag kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Höhe Oyten. Ein 22-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die A1 in Richtung Münster, als er im stockenden Verkehr auf den vorausfahrenden Lkw eines 31-Jährigen auffuhr. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.800 Euro. Am Toyota entstand ein Totalschaden.

+Leicht verletzt nach Auffahrunfall+ Langwedel. Auf der L 158 kam es am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger Transporter-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Verden, als er im stockenden Verkehr auf eine vorausfahrende 59-jährige Citroen-Fahrerin auffuhr. Die 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt und ihr Citroen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

+Kollision auf Fußgängerüberweg+ Achim. Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr kam es auf der Obernstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer E-Scooter-Fahrerin. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Achim Zentrum unterwegs, als er an einem Fußgängerüberweg mit einer 56-jährigen Frau auf einem E-Scooter kollidierte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Personen, die mit einem E-Scooter oder Fahrrad unterwegs sind, nur dann Vorrang an einem Fußgängerüberweg haben, wenn sie absteigen und ihr Gefährt schieben. Fahrend gelten sie rechtlich als Fahrzeugführende und müssen daher Autofahrenden Vorrang gewähren.

+Brand in Garage+ Achim. Am Montagnachmittag wurde die Polizei gegen 16 Uhr zu einem Brand in einer Garage eines derzeit nicht im Betrieb befindlichen Restaurants in der Obernstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus der Garage feststellbar. Der Brandentdecker hatte angefangen, das Feuer eigenständig zu löschen. Die Ortsfeuerwehr konnte den Schwelbrand schließlich erfolgreich löschen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Unterverteiler in Brand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Verkehr im Bereich der Ueser Kreuzung bis etwa 16.45 Uhr umgeleitet werden.

+Werkzeug aus Rohbau geklaut+ Verden. In der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Straße Im Saal. Dort entwendeten sie Werkzeug und flohen anschließend unerkannt. Zeugen können sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 melden.

+Einbruch in Lagerhalle+ Verden. In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 06.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Max-Planck-Straße ein. Die Täter verschafften sich durch ein Rolltor gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle und entwendeten diverses Werkzeug und Gerätschaften. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pedelec-Fahrer leicht verletzt+ Schwanewede. Am Montagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Blumenthaler Straße. Ein 56-jähriger Volvo-Fahrer übersah nach bisherigen Erkenntnissen einen 59-jährigen Pedelec-Fahrer beim rückwärts Ausparken. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

+Einbruch in Rohbau+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Mittwoch, 07.30 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Rohbau in der Straße Garteler Ring. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Rohbau und entwendeten mehrere Sanitärarmaturen. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

+Einbruch in Baumarkt+ Ritterhude. In der Zeit von Samstag, 20.15 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einem Baumarkt in der Otto-Hahn-Straße ein. Die Täter gelangten durch das Zerschlagen einer Scheibe in den Baumarkt und entwendeten Werkzeug, welches anschließend in unmittelbarer Nähe zum Baumarkt zurückgelassen wurde. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

