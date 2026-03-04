PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VER: Einladung an regionale Medienvertretende zur Pressekonferenz: Polizeiinspektion Verden/Osterholz stellt die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2025 für den Landkreis Verden vor

Landkreis Verden (ots)

Landkreis Verden. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Landkreis Verden ein.

Die Zahlen werden am Donnerstag, 19. März 2026, 10 Uhr, im Polizeidienstgebäude in der Eitzer Straße 34 in 27283 Verden bekanntgegeben.

Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

