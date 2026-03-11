Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2026.

Salzgitter (ots)

Ältere Dame wird Opfer eines Trickdiebstahls.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 10.03.2026 zwischen 10-11 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergaben, dass eine hoch betagte Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls wurde.

In der relevanten Tatzeit habe eine Person vor der Wohnungstür der Frau gestanden und erklärt, das Wasser in der Wohnung abstellen zu müssen. Daraufhin wurde der Person der Zutritt in die Wohnung ermöglicht. Die Person hatte hierbei die Gelegenheit, offensichtlich unbemerkt die einzelnen Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine weitere Person den Zutritt verschafft hatte. Kurze Zeit später verließ der Täter die Wohnung. Er erbeutete insbesondere Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf eine mindestens niedrige vierstellige Schadenssumme. Es können keine Angaben zu den Tätern gemacht werden.

Präventionstipps gegen Trickdiebstahl am Beispiel des sogenannten "Wasserwerker-Tricks".

Beim sogenannten Wasserwerker-Trick geben sich Betrüger als Handwerker bzw. Mitarbeitende von Versorgungsbetrieben oder Hausverwaltungen aus. Sie geben an, den Wasserdruck prüfen zu müssen oder einen Schaden kontrollieren zu wollen. Während eine Person die Bewohner ablenkt, durchsucht eine zweite Person die Wohnung nach Geld und Wertsachen.

So können Sie sich schützen:

1. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung eintreten, insbesondere öffnen sie Fremden nicht sofort die Tür. Nutzen sie einen Türspion bzw. eine Gegensprechanlage. Lassen sie sich immer den Dienstausweis bzw. den Auftrag zeigen. Lassen sie Fremde niemals ohne ihre Beaufsichtigung in ihren Räumen verweilen.

2. Prüfen Sie, ob die angeblichen Handwerker von ansässigen Unternehmen kommen. Hierzu suchen sie von dem Unternehmen selbstständig die Telefonnummer raus und erkundigen sich nach dem Mitarbeitenden. Unangekündigte Kontrollen durch Mitarbeitende finden eher selten statt.

3. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, denn Betrüger arbeiten oft mit Zeitdruck ("Sofort prüfen!") oder Angst ("Rohrbruch droht!"). Wenn sie unsicher sind, sagen sie immer nein und lassen die Person nicht eintreten.

4. Holen Sie sich Unterstützung durch Nachbarn, Freunde oder Familienmitglieder und bitten diese, mit dazuzukommen.

5. Wertsachen, Bargeld oder wertvoller Schmuck sollte immer sicher und möglichst nicht zu Hause aufbewahrt werden. Es gibt die Möglichkeit der Aufbewahrung in Bankschließfächern oder an anderen sicheren Aufbewahrungsorten.

6. Wenn etwas Verdächtiges passiert, wählen sie bitte sofort den Notruf 110 und merken sich das Aussehen der Personen, der getragenen Kleidung, Namen oder Fahrzeuge mit Zulassungskennzeichen.

7. Wenn Sie Opfer geworden sind, werden sie in jedem Fall dringend gebeten, sofort eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Informieren Sie auch Nachbarn, Angehörige oder Freunde, damit alle gewarnt sind.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell