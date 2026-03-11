PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2026.

Salzgitter (ots)

Verkehrskontrollen im Bereich Salzgitter-Bad - Zahlreiche Verstöße festgestellt.

Vom 1. bis 4. März führten Mitarbeitende der Polizei Salzgitter umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Die Kontrollen erfolgten überwiegend mobil und hatten das Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, Verkehrsunfälle zu reduzieren und Verkehrsteilnehmende für ein rechtskonformes Verhalten zu sensibilisieren.

Im genannten Zeitraum wurden 122 Fahrzeuge kontrolliert, wobei ein Großteil sowohl E-Scooter als auch Fahrräder ausmachte. Zudem wurden einige Kleinkrafträder kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest. Insgesamt konnten 28 Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz registriert werden. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie weitere 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

Im Rahmen der Kontrollen konnte eine Person mit einem Haftbefehl angetroffen werden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten. Die durchgeführten Kontrollen dienen insbesondere zur Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmenden für regelkonformes Verhalten.

Weitere Verkehrskontrollen dieser Art sind auch künftig im Bereich Salzgitter-Bad geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

