Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann fährt in Zaun und schläft ein

Essen (ots)

45127 E-Westviertel: Ohne Auto und Führerschein ging es für einen Mann am Freitag (3. April) ins Osterwochenende. Nachdem er alkoholisiert mit seinem BMW in einen Zaun gefahren und dann eingeschlafen war, griff er wenig später einen Polizisten an. So gab es verfrühte Osterpräsente in Form von Anzeigen für den Essener.

Gegen 6 Uhr bemerkte ein 19-jähriger Zeuge einen verunfallten BMW in der Bargmannstraße. Der Mann rief unverzüglich die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten den BMW-Fahrer schlafend auf dem Fahrersitz an. Er war zuvor in einen dortigen Zaun gefahren. Im Fahrzeuginneren nahmen die Einsatzkräfte einen starken Alkoholgeruch wahr und weckten den Mann auf. Statt jedoch auf Ansprache der Polizisten auszusteigen, leistete der Fahrer erheblichen Widerstand. Es handelt sich bei ihm um einen 38-jährigen Mann mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Beamten zogen den Mann schließlich aus seinem Auto und brachten ihn anschließend zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Den BMW sowie den Führerschein und die Fahrerkarte für Berufskraftfahrer des 38-Jährigen stellten die Einsatzkräfte sicher. Aufgrund der Widerstände des Mannes wurde ein Beamter leicht verletzt. Er verblieb dienstfähig.

Den 38-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses. /aro

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