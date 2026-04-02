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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter wirft Tisch und trifft 21-Jährigen am Kopf - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am 29. Mai letzten Jahres warf ein unbekannter Mann nach einem Streit einen Tisch an den Kopf eines damals 21-jährigen Bottropers. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-wirft-tisch-und-trifft-21-jaehrigen-am-kopf-fotofahndung

Unter dem Eindruck dieser Veröffentlichungen, entschied sich der 19-jährige Essener (deutsche Staatsangehörigkeit) noch am Montag dazu, sich persönlich bei der Polizei zu melden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Fotos und Videos zu löschen bzw. unkenntlich zu machen und nicht weiter zu verbreiten. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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