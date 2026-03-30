Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter wirft Tisch und trifft 21-Jährigen am Kopf - Fotofahndung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am 29. Mai letzten Jahres warf ein unbekannter Mann nach einem Streit einen Tisch an den Kopf eines damals 21-jährigen Bottropers. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Unbekannten.

Gegen 2:30 Uhr war der unbekannte Tatverdächtige mit drei weiteren Männern auf der Rüttenscheider Straße unterwegs. An einem Restaurant auf Höhe des Christinenparks trafen diese auf zwei junge Frauen, die sich dort zusammen mit dem Bottroper aufhielten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, nahm der Unbekannte Stühle des Restaurants und warf sie in die Richtung einer der beiden Frauen. Als er daraufhin einen kleinen Tisch warf, traf er den damals 21-Jährigen am Hinterkopf und verletzte ihn leicht.

Bei Eintreffen der herbeigeeilten Beamten flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Bredeneyer Straße und anschließend über die Wegener Straße in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nun mit Fotos nach dem Unbekannten.

Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/199296

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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