PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter wirft Tisch und trifft 21-Jährigen am Kopf - Fotofahndung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am 29. Mai letzten Jahres warf ein unbekannter Mann nach einem Streit einen Tisch an den Kopf eines damals 21-jährigen Bottropers. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Unbekannten.

Gegen 2:30 Uhr war der unbekannte Tatverdächtige mit drei weiteren Männern auf der Rüttenscheider Straße unterwegs. An einem Restaurant auf Höhe des Christinenparks trafen diese auf zwei junge Frauen, die sich dort zusammen mit dem Bottroper aufhielten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, nahm der Unbekannte Stühle des Restaurants und warf sie in die Richtung einer der beiden Frauen. Als er daraufhin einen kleinen Tisch warf, traf er den damals 21-Jährigen am Hinterkopf und verletzte ihn leicht.

Bei Eintreffen der herbeigeeilten Beamten flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Bredeneyer Straße und anschließend über die Wegener Straße in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nun mit Fotos nach dem Unbekannten.

Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/199296

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 13:31

    POL-E: Essen: 27-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Gestern am frühen Morgen (28. März) kam es auf der Vogelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Seat Arona. Ein 27-jähriger Unfallbeteiligter leistete im Anschluss Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1:40 Uhr fuhr ein 27-jähriger Essener mit ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 15:10

    POL-E: Essen: Haus im Palmbuschweg nach Wohnungsbrand unbewohnbar - Zeugen gesucht

    Essen (ots) - 45326 E-Altenessen-Süd: Donnerstagabend (26. März) brannte eine Erdgeschosswohnung im Palmbuschweg in Altenessen-Süd. Das Mehrfamilienhaus gilt derzeit als unbewohnbar. Die Polizei sucht Zeugen. Um 21:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei und Feuerwehr den Wohnungsbrand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten den Brand in der Wohnung des 45-jährigen ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:19

    POL-E: Essen: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - Fahndungsrücknahme

    Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Wie Mittwoch (25. März) berichtet, suchte die Polizei nach einer 15-jährigen Essenerin, die seit Dienstagabend (24. März) nicht mehr nach Hause gekommen war. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6243288 Die 15-Jährige konnte wohlbehalten am Essener Hauptbahnhof angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren