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Polizei Essen

POL-E: Essen: 27-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Gestern am frühen Morgen (28. März) kam es auf der Vogelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Seat Arona. Ein 27-jähriger Unfallbeteiligter leistete im Anschluss Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1:40 Uhr fuhr ein 27-jähriger Essener mit einem Seat auf der Vogelheimer Straße in Fahrtrichtung Altenessener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste er kurz hinter der Einmündung Wildbannstraße ab. Ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Essener in einem VW Golf bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde der Seat gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geschoben.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme weigerte der 27-Jährige, sich auszuweisen. Im Rahmen weiterer Maßnahmen sperrte er sich derart gegen die eingesetzten Beamten, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Die Durchsuchung nach dem Führerschein verlief zudem ohne erhofften Erfolg - einen Führerschein führte der Unfallbeteiligte nicht mit sich. Nach ersten Ermittlungen stellten die Beamten entsprechend fest, dass er augenscheinlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung sowie eines möglichen vorangegangenen Drogenkonsums wurde dem Seat-Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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