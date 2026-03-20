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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Sunderhues;

Unfallzeit: zwischen 16.03.2026, 18.00 Uhr und 17.03.2026, 06.00 Uhr;

Einen schwarzen Opel Corsa angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen stand das Auto am Fahrbahnrand an der Straße Sunderhues. Der Unbekannte beschädigte den Wagen an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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