POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Sunderhues;
Unfallzeit: zwischen 16.03.2026, 18.00 Uhr und 17.03.2026, 06.00 Uhr;
Einen schwarzen Opel Corsa angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen stand das Auto am Fahrbahnrand an der Straße Sunderhues. Der Unbekannte beschädigte den Wagen an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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