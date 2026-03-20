POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Hammersenstraße; Unfallzeit: zwischen 18.03.2026, 21.00 Uhr und 19.03.2026, 09.00 Uhr; Einen braunen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer an der Hammersenstraße in Bocholt. Die Geschädigte stellte am Donnerstagmorgen einen Schaden an ihrem geparkten Pkw fest, den sie am Mittwochabend auf dem Parkplatz abstellte. Der Flüchtige verließ nach dem Unfall die ...

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